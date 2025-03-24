США озолотились визами

«Золотую визу» для инвесторов в США стоимостью $5 млн за день купила тысяча человек. Об этом заявляет министр торговли Говард Латник. Новая иммиграционная программа дает возможность получить американское гражданство. Дональд Трамп рассчитывает продать миллион таких карт, но эксперты в успехе этого механизма сомневаются. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Позволить себе «золотую карту», по оценкам властей США, могут 37 млн человек во всем мире. Виза дает право на проживание в Соединенных Штатах и возможность претендовать в будущем на американское гражданство. Кроме того, резиденты будут освобождены от налога на общемировой доход. Дональд Трамп допускает, что на визу могут подаваться и российские бизнесмены, среди них «есть хорошие люди». Впрочем, у «плохих» карту всегда можно будет отобрать, заявил министр торговли США Говард Латник. Желающих в любом случае будет много, уверен он: «Просто хочу напомнить, что мы богатейшая страна на Земле, у нас на балансе $500 трлн. Все у нас настолько круто. Если бы я не был американцем, я бы купил шесть виз: одну для себя, одну для жены и по одной для каждого из своих четырех детей. И как только я окажусь дома, я мог бы бизнес построить».

Начало продаж Дональд Трамп планировал на вторую неделю марта, но до сих пор никаких официальных заявлений на этот счет не было. Новые визовые программы требуют изменения закона и согласования с Конгрессом. Хотя американский президент заявил, что все легально и дополнительного обсуждения не требует. Пока разработка документа, судя по всему, находится на очень ранней стадии, отмечает иммиграционный адвокат в США Дмитрий Филимонов. И, по его словам, правовой статус выданных виз очень сомнительный: «Как она будет применяться, есть ли какие-то ограничения по странам, каким образом будет происходить процесс перехода с этих карт на гражданство США? Очень много вопросов, и нет пока никаких ответов. Я не думаю, что Трамп может продать так просто эти "золотые карты", которые не обеспечены никаким прикрытием в виде закона. Если действительно что-то было выдано, это будет подвергнуто судебному разбирательству».

При этом «золотая виза», судя по заявлениям властей, должна заменить существующую инвестпрограмму EB-5. Она предполагает открытие бизнеса в США, рассчитана сразу и на заявителя, и на его семью, и стоит $800 тыс., причем эта сумма возвратная. И даже при таких условиях спрос остается сдержанным, отмечает генеральный директор иммиграционной компании Second Wind Варвара Латынцева: «В самые лучшие времена по этой программе инвестировало около 11 тыс. человек, последние два года — около 3-5 тыс.

Говорить о том, что они найдут миллион инвесторов, желающих через дотацию получить документ, позволяющий им пребывать в США… Это звучит очень-очень нереалистично».

Министр Латник обещает строгую проверку для претендентов на «золотую визу». Вероятно, требования останутся теми же, что и для EB-5, предполагает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин: «Как минимум прозрачность происхождения капитала, плюс ко всему человек не должен был быть публичной персоной. Человек, например, работавший, условно говоря, в российской госкомпании, на руководящих постах тоже. Время, которое займет вся процедура, зависит от региона, от того, кто подает документы. Она может тянуться и до 10 лет. Но никто быстрее, чем за год-два, не получал "золотую визу"». Впрочем, сроки могут существенно снизить — это помогло бы привлечь заявителей, считает Никита Рябинин. Однако представители визовых агентств полагают, что официально «карта Трампа» может появиться только через год.

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Анжела Гаплевская