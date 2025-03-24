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Коммерсантъ FM
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США озолотились визами

Будет ли востребована программа для инвесторов

«Золотую визу» для инвесторов в США стоимостью $5 млн за день купила тысяча человек. Об этом заявляет министр торговли Говард Латник. Новая иммиграционная программа дает возможность получить американское гражданство. Дональд Трамп рассчитывает продать миллион таких карт, но эксперты в успехе этого механизма сомневаются. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Позволить себе «золотую карту», по оценкам властей США, могут 37 млн человек во всем мире. Виза дает право на проживание в Соединенных Штатах и возможность претендовать в будущем на американское гражданство. Кроме того, резиденты будут освобождены от налога на общемировой доход. Дональд Трамп допускает, что на визу могут подаваться и российские бизнесмены, среди них «есть хорошие люди». Впрочем, у «плохих» карту всегда можно будет отобрать, заявил министр торговли США Говард Латник. Желающих в любом случае будет много, уверен он: «Просто хочу напомнить, что мы богатейшая страна на Земле, у нас на балансе $500 трлн. Все у нас настолько круто. Если бы я не был американцем, я бы купил шесть виз: одну для себя, одну для жены и по одной для каждого из своих четырех детей. И как только я окажусь дома, я мог бы бизнес построить».

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Начало продаж Дональд Трамп планировал на вторую неделю марта, но до сих пор никаких официальных заявлений на этот счет не было. Новые визовые программы требуют изменения закона и согласования с Конгрессом. Хотя американский президент заявил, что все легально и дополнительного обсуждения не требует. Пока разработка документа, судя по всему, находится на очень ранней стадии, отмечает иммиграционный адвокат в США Дмитрий Филимонов. И, по его словам, правовой статус выданных виз очень сомнительный: «Как она будет применяться, есть ли какие-то ограничения по странам, каким образом будет происходить процесс перехода с этих карт на гражданство США? Очень много вопросов, и нет пока никаких ответов. Я не думаю, что Трамп может продать так просто эти "золотые карты", которые не обеспечены никаким прикрытием в виде закона. Если действительно что-то было выдано, это будет подвергнуто судебному разбирательству».

При этом «золотая виза», судя по заявлениям властей, должна заменить существующую инвестпрограмму EB-5. Она предполагает открытие бизнеса в США, рассчитана сразу и на заявителя, и на его семью, и стоит $800 тыс., причем эта сумма возвратная. И даже при таких условиях спрос остается сдержанным, отмечает генеральный директор иммиграционной компании Second Wind Варвара Латынцева: «В самые лучшие времена по этой программе инвестировало около 11 тыс. человек, последние два года — около 3-5 тыс.

Говорить о том, что они найдут миллион инвесторов, желающих через дотацию получить документ, позволяющий им пребывать в США… Это звучит очень-очень нереалистично».

Министр Латник обещает строгую проверку для претендентов на «золотую визу». Вероятно, требования останутся теми же, что и для EB-5, предполагает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин: «Как минимум прозрачность происхождения капитала, плюс ко всему человек не должен был быть публичной персоной. Человек, например, работавший, условно говоря, в российской госкомпании, на руководящих постах тоже. Время, которое займет вся процедура, зависит от региона, от того, кто подает документы. Она может тянуться и до 10 лет. Но никто быстрее, чем за год-два, не получал "золотую визу"». Впрочем, сроки могут существенно снизить — это помогло бы привлечь заявителей, считает Никита Рябинин. Однако представители визовых агентств полагают, что официально «карта Трампа» может появиться только через год.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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