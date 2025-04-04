Трамп показал, как выглядит золотая карта для получения ВНЖ в США

Президент США Дональд Трамп показал дизайн «золотой карты», за покупку которой иностранные инвесторы смогут получить американское гражданство. Ее стоимость составит $5 млн.

Сама карта размером чуть больше кредитки, на ней изображен портрет господина Трампа на фоне статуи свободы. С правой стороны написано «Карта Трампа» и стоит его подпись.

Президент США заявил, что карта будет доступна для покупки менее чем через две недели. «За пять миллионов долларов это может стать вашим»,— сказал он, демонстрируя карту журналистам (видео опубликовал The Washington Post).

Дональд Трамп анонсировал «золотые» ВНЖ в конце февраля. По его словам, полученные с продажи карт деньги могут пойти на покрытие дефицита бюджета. Кандидатам на новую визу нужно будет проходить проверку, но ее детали не уточнялись. Программа придет на смену визе EB-5, по которой требовалось вложить около $1 млн в проекты на территории США.

Подробности — в материале «Ъ FM» «США озолотились визами».