Житель Купчино погиб в результате ночного пожара на Загребском бульваре

Очередной смертельный квартирный пожар произошел в ночь на 11 апреля во Фрунзенском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Загребский бульвар, д. 5, корп. 3, поступила на пульт дежурного в 23:55, сообщили в региональном управлении МЧС.

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На месте было установлено, что в однокомнатной квартире, в помещении кухни площадью 6 кв. м происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра. К ликвидации пожара было привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники. Огонь потушили спустя 30 минут.

В результате ЧП пострадал мужчина. Его госпитализировали, однако позднее он скончался в больнице, уточнили в МЧС. Все подробности в настоящий момент выясняются.

Напомним, ранее в ведомстве спасателей показали последствия взрыва самогонного аппарата в квартире в Колпино.

Андрей Цедрик