В МЧС показали последствия взрыва самогонного аппарата в квартире в Колпино
Взрыв самогонного аппарата привел к пожару в квартире на улице Братьев Радченко в Колпино. Кадры с последствиями случившегося опубликовала пресс-служба МЧС Петербурга.
На снимках видно, как выгорела обстановка квартиры, стены и окна которой почернели от копоти. Как сообщили в МЧС, пожар начался в ночь на 10 апреля — огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже дома № 25 по улице Братьев Радченко.
«Выгорели кухня, комната и коридор на площади 26 кв. м»,— рассказали в спасательном ведомстве.
При этом в момент пожара в квартире находились трое мужчин — они выбрались на балкон, откуда их и сняли спасатели. Все трое были госпитализированы.
В данный момент дознаватели МЧС РФ устанавливают точную причину пожара, однако, по данным «Фонтанки», возгорание началось из-за взрыва самогонного аппарата.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что мужчина пострадал при квартирном пожаре на Замшиной улице.