Для спасения Марины Сафонеевой не хватает 796 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Марины несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, которое характеризуется повышенной ломкостью и деформациями костей. Девочка регулярно проходит лечение и реабилитацию, перенесла ряд операций — бедра и голени укреплены телескопическими, то есть растущими вместе с костью, стержнями. В начале февраля у Марины заболела левая рука, обследование показало, что на фоне прогрессирующей деформации плечевой кости произошел перелом. Сейчас девочке нужна экстренная операция — укрепление кости телескопическим стержнем Fassier-Duval. В результате двигательные функции руки восстановятся, уйдут боль и дискомфорт».

Стоимость операции 1 880 780 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 490 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 410 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 796 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Марину Сафонееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Марины — Наталии Михайловны Назаровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).