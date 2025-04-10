Госдеп: США не хотят, чтобы урегулирование на Украине затянулось

США хотят избежать затяжного урегулирования кризиса на Украине, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Так она прокомментировала возможные сроки разрешения конфликта.

«Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования.— “Ъ”) не будет продолжаться шесть месяцев или год»,— сказала госпожа Брюс на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Defense Now.

Она напомнила слова президента США Дональда Трамп о том, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт — прекращение огня. «Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся»,— отметила Тэмми Брюс.

Во вторник, 8 апреля, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ готова к серьезному диалогу по Украине. При этом российская сторона не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала Киева.

30 марта господин Трамп заявил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. Они, по его словам, могут составить от 25% до 50%. Тогда же американский лидер предупредил о наличии у США «психологического дедлайна» в переговорах по мирному урегулированию на Украине. «Если я решу, что они (РФ.— "Ъ") затягивают время, я не буду этому рад»,— подчеркнул он.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».