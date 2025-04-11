Земля около ижевского санатория «Энергетик» выставлена на торги за 13,6 млн

Начальная цена аренды земельного участка с разрешением на высотную застройку напротив санатория «Энергетик» в Ижевске составляет 13,6 млн руб. Соответствующий аукцион разместили на портале «ГИС Торги» 8 апреля. Площадь участка — 3,9 тыс. кв. м. На земле разрешено возводить многоквартирные жилые дома более 18 этажей. Договор аренды заключается на семь лет и четыре месяца. Торги с шагом 684,6 тыс. руб. проведут 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты», панорама Фото: «Яндекс.Карты», панорама

В конце марта «Ъ-Удмуртия» писал, что на торги пойдут три участка в микрорайонах «Пазелы» и «Старый Игерман» общей площадью почти 5 тыс. кв. м. На земле разрешено индивидуальное жилищное строительство.