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3 земельных участка в Ижевске с разрешением на частную застройку пойдут на торги

Три земельных участка в микрорайонах «Пазелы» и «Старый Игерман» в Ижевске общей площадью почти 5 тыс. кв. м выставят на торги, следует из распоряжения правительства Удмуртии о проведении аукционов. На земле разрешено индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Администрации Ижевска рекомендовали организовать аукционы и после этого заключить договоры аренды.

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Фото: Национальная система пространственных данных

Фото: Национальная система пространственных данных

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Фото: Национальная система пространственных данных

Фото: Национальная система пространственных данных

16 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что правительство региона распорядилось выставить на торги земельный участок с разрешением на высотную застройку напротив санатория «Энергетик» площадью 3,9 тыс. кв. м.