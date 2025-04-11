Замгендиректора по реализации газа в ижевском «Газпроме» отправили в СИЗО

Заместителя генерального директора ижевского «Газпром межрегионгаза» — главного инженера «Газпром газораспределения» Алексея Самкова отправили в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Такое решение 10 апреля принял Индустриальный райсуд Ижевска. Фигурант и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако судебная инстанция приняла решение заключить Алексея Самкова под стражу до 9 июня 2025-го.

Напомним, следствие считает, что Алексей Самков получил в 2020-2022 гг. более 590 тыс. руб. через посредника от представителя коммерческой организации за заключение договора с АО на «возмездное оказание услуг по предоставлению работников для оказания организацией услуг по проверке приборов учета газа на месте эксплуатации». Кадры задержания газовика при силовой поддержке Росгвардии опубликовало удмуртское МВД.

8 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что другого сотрудника «Газпром газораспределение Ижевск» — начальника группы главного сварщика в организации Николая Старкова — отправили под домашний арест до 10 июня с установлением ряда запретов. Фигуранту также вменяют получение крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Ранее обвиняемый находился под арестом.