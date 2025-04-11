Подержанные авто удерживают цены

Средняя цена на подержанный автомобиль за март в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 2,23 млн рублей, сохранившись на февральском уровне, следует из отчета «Авто.ру». Лидерами сегмента остаются китайские компании, которые наращивают долю машин при сохранении цен на одном уровне относительно других игроков рынка. Эксперты связывают рост присутствия китайцев с дроблением на суббренды, но отмечают, что на продажи их продукции негативно начало влиять ожидание покупателями возвращения в Россию ушедших в 2022 году брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Больше всего, как уточняют в «Авто.ру», подешевела модель Hyundai Elantra. В марте авто стоило 2,27 млн рублей, а в аналогичный период прошлого года его цена колебалась в районе 2,69 млн. На втором месте в списке оказался Mercedes-Benz GLS, который теперь оценивается в 9,25 млн рублей вместо 10,6 млн, а на третьем — Land Rover Range Rover Evoque: 2,8 млн рублей при 3,15 млн в прошлом году.

Не только в Петербурге, но и в целом на федеральном уровне зафиксирован тренд, что меньше всего снижается цена китайских автомобилей. Относительно прошлого года их модели в среднем продаются за 2,19 млн рублей, что лишь на 2% ниже прошлогодних значений. «При этом средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России с начала зимы осталась практически неизменной и составила 718 тыс. рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее»,— добавили аналитики.

Европейские, корейские и японские бренды упали в цене на 6%, до 2,39 млн рублей. Однако именно из Японии и Южной Кореи доставляют подержанные автомобили (53 и 29% соответственно). Всего в Россию ввезли, по данным «Автостата», 67,8 тыс. моделей за январь — март 2025 года.

Также китайцы остаются лидерами по доле машин на вторичном рынке. Их доля среди производителей достигла за год отметки 5,5%. Для сравнения, американские бренды, наоборот, уменьшили свое присутствие с 10 до 7%. Лидерами по спросу за март среди покупателей, как уточняет аналитический центр «Автомаркетолог», остаются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6.

В то же время, по словам автоэксперта Дениса Гаврилова, по сравнению с 2024 годом число сделок по приобретению китайцев падает. Число зарегистрированных автомобилей Changan в Петербурге за январь и февраль этого года упало на 12% относительно прошлой зимы, а продажи Chery и Geely снизились за первые месяцы года еще сильнее: Chery продаются меньше на 19%, а Geely — на 46%. Тем самым это привело к общему сокращению автомобильного рынка Петербурга на 16% за январь и февраль.

Одной из причин проседания рынка господин Гаврилов называет развитие суббрендов у китайских марок в прошлом году. К примеру, развитие Omoda и Jaecoo у Chery, а еще Belgee у Geely. «Сейчас из-за этого продажи начали дробиться, если условно раньше можно было прогнозировать, что весь спрос будет сосредоточен на одном бренде, то теперь этот спрос размывается за счет появления суббрендов. Раньше ходовые модели были в одной линейке, но сейчас новые поколения авто представляются через другой бренд»,— объяснил господин Гаврилов.

Дополнительными факторами, из-за которых востребованность китайских машин на авторынке падает, опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают высокую ключевую ставку, повышение утилизационного сбора и предпочтение потенциальных покупателей сохранять средства на депозитах. Кроме того, часть покупателей стали ждать возвращения брендов, которые присутствовали в РФ до 2022 года.

Стефания Барченкова