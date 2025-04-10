CNN узнал о важной роли главы РФПИ Дмитриева в обмене заключенными РФ и США

Переговоры США и России об обмене заключенными Ксенией Карелиной и Артуром Петровым значительно продвинулись во время визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон на прошлой неделе, сообщил CNN со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Дмитриев сыграл «важную роль» в обсуждении этого вопроса.

По данным CNN, в переговорах также участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Дональд Трамп поручил ему обсудить освобождение Ксении Карелиной с президентом России Владимиром Путиным, рассказал CNN высокопоставленный американский чиновник. Господа Уиткофф и Путин встречались в Кремле 13 марта, содержание их переговоров не раскрывалось.

Обмен состоялся сегодня,10 апреля, в ОАЭ. В Россию был возвращен россиянин Артур Петров, которого в США обвиняли в незаконных операциях с радиоэлектроникой. Американской стороне передали имеющую гражданство РФ и США Ксению Карелину, осужденную в Екатеринбурге по делу о финансировании ВСУ. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщал, что вел переговоры об обмене с «высокопоставленным сотрудником российской разведки».

Предыдущий обмен России и США состоялся 11 февраля. Тогда приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали прилетевшему в Москву Стиву Уиткоффу. В обмен Вашингтон освободил обвиняемого в США в отмывании денег россиянина Александра Винника.

Подробнее о сегодняшнем обмене — в материале «Ъ» «Финансистку ВСУ отдали за бизнесмена».

Лусине Баласян