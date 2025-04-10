Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Замшиной улице

Около двух часов дня 10 апреля загорелась двухкомнатная квартира в доме 27-3 по Замшиной улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Там в одной из комнат загорелась обстановка на площади 10 кв. м.

Спустя полчаса трем пожарно-спасательным расчетам удалось справиться с огнем. В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в больницу. О состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три человека пострадали при квартирном пожаре в Колпино в ночь на 10 апреля. Инцидент случился в доме 25 по улице Братьев Радченко.

Андрей Маркелов