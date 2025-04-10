Жители Дона перевели в долгосрочные сбережения свыше 1,5 млрд рублей пенсии

В 2024 году жители Ростовской области смогли «разморозить» более 1,5 млрд руб. своих накопительных пенсий. Речь идет о гражданах, вступивших в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Всего, как сообщили в пресс-службе банка, этой возможностью воспользовались почти 10 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перевести средства накопительной пенсии с помощью программы долгосрочных сбережений жители Ростовской области могут с прошлого года. Получить «размороженную» сумму можно спустя 15 лет участия в программе или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. При этом страховая пенсия от государства, начисляемая на основе стажа по достижении пенсионного возраста и баллов, сохраняется.

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антона Усачева, Ростовская область вошла в десятку регионов России по количеству открытых ПДС-копилок в СберНПФ. «В прошлом году более 50 тыс. дончан заключили такие договоры, а 10 тыс. — перевели свои средства в программу. Такой подход помогает не только сохранить вложенные средства, но и получать инвестиционный доход»,— говорит господин Усачев.

Чтобы стать участником программы долгосрочных сбережений, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Перевести средства накопительной пенсии в ПДС могут только те граждане, которые еще не обращался за выплатой этих денег. Если человек уже получает накопительную пенсию, перевести ее в ПДС нельзя.

По итогам первого года работы ПДС было заключено 2,9 млн договоров, объем привлеченных средств составил около 216 млрд руб., сообщили в Банке России. Когда в 2015 году появились индивидуальные инвестиционные счета, за первый год было открыто около 100 тыс. счетов, а сумма вложений — 5 млрд руб., приводит данные ЦБ. В настоящее время в программе участвуют 33 из 37 НПФ.

Как пишет «Ъ», ПДС предполагает возможность формирования сбережений за счет собственных добровольных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор с НПФ заключается на 15 лет. Досрочно воспользоваться средствами можно при достижении пенсионного возраста или при наступлении определенных обстоятельств, например необходимости дорогостоящего лечения, в случае потери кормильца. Средства застрахованы государством на сумму 2,8 млн руб. Накопленные средства наследуются по закону. По окончании срока действия ПДС сумма средств на счете не может быть меньше сделанных взносов, включая софинансирование от государства и переведенные из ОПС пенсионные накопления.

Василий Хитрых