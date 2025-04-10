«Избиратель может не согласиться с таким президентом»

«Мы хотим, чтобы все было правильно»,— Дональд Трамп объяснил, почему взял паузу в торговой войне на 90 дней. Европа согласилась соблюдать перемирие. Китай, которого послабление не коснулись, намерен жестко ответить США. Как пишет The New York Post, глава Белого дома приостановил введение пошлин после того, как Япония начала массово сбрасывать американские гособлигации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп близок к провалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Торговая война частично поставлена на паузу, она продолжается с Китаем, тем не менее Дональд Трамп пошел на уступки. Возникает естественный вопрос: что это было и, главное, зачем? Президент мировой сверхдержавы вводит планету в шок, а затем резко сдает назад. Америка вплотную знакомится с советской действительностью. Население, в том числе и избиратели Трампа, начинает в массовом порядке скупать различные товары и продукты питания. Понятно почему, потому что грядет подорожание.

Давно уже не секрет, что, может быть, не все, но многое нынче делают в Китае, в соседней Мексике или в других странах, против которых введены повышенные тарифы. Рынки падают. Китай заявляет, что готов к войне и принимает вызов. Народ там не такой избалованный и может потерпеть невзгоды ради победы над идеологическим противником, который перешел все грани дозволенного. Вопрос этот спорный, насчет того, что готовы терпеть, но считается, что дело обстроит именно так.

А вот американцы не привыкли страдать ради будущих поколений. Им в большинстве своем не знакомы тезисы про город-сад, что будет через четыре года, а, может быть, и не будет. Тем более жили, конечно, не идеально, но более-менее нормально, а теперь, весьма вероятно, станет хуже с непонятной перспективой. Иной скажет, мол, не нужно нам счастье такой ценой, тем более завтра, мы хотим сегодня. В итоге Трамп решил повременить со своей революцией на 90 дней. Исключение — вышеупомянутый Китай.

Возникает логичный вопрос: кто в итоге выиграл? Кто проиграл, понятно. В первую очередь рядовой избиратель и мелкие бизнесы. Естественно, Дональд Трамп представил происходящее как свою исключительную победу, мол, все страны и правительства так испугались, что готовы на многое, а он великодушный смилостивился. Не будем цитировать его яркие эпитеты. Правда, Пекин не оказал уважения и будет за это наказан.

Проблема только в том, что в США мнение рядового избирателя — это приоритет, Трамп же для него старается. И избиратель вполне может не согласиться с таким президентом и попросить его на выход.

Тем более что есть прогнозы относительно того, что все происходящее может кончиться новой Великой депрессией. И второй очень волнительный момент: когда нет достижений, выходом из ситуации является маленькая победоносная война, которая вполне может перерасти в большую.

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Дмитрий Дризе