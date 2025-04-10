Главные новости 10 апреля. Кавказ

Северная Осетия планирует заключить порядка 20 соглашений на Кавказском инвестиционном форуме, который 25-27 мая пройдет в Минеральных Водах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о расследовании убийства 20-летнего парня в парке Пятигорска.

Промышленные предприятия Ставропольского края за январь-февраль 2025 года отгрузили продукцию на 118,8 млрд руб., что на 13,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В 2025 году правительство Ставропольского края увеличило финансирование благоустройства детских площадок до 97 млн руб.

Сотрудники ГАИ проводят масштабную проверку технического состояния пассажирского и грузового автотранспорта в Ставрополе, Шпаковском и Изобильненском округах. Поводом для рейда стало увеличение количества ДТП и нарушений правил дорожного движения.

В Ставропольском крае по итогам первого квартала 2025 года одобрено 276 заявок на льготные кредиты для аграриев на сумму 14,5 млрд руб.

Полиция Ставрополя разыскивает мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата путем подрыва, однако после хлопка и задымления скрылся с места происшествия.

В феврале Ставропольский край вошел в тройку регионов России с наибольшим средним сроком POS-кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, средний срок товарного кредита в регионе составил 14,3 месяца, что на три месяца меньше показателя февраля 2024 года.