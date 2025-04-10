В Ставрополе ищут мужчину, пытавшегося взорвать банкомат

Полиция Ставрополя разыскивает мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата путем подрыва, однако после хлопка и задымления скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На месте предварительно установлено, что неизвестный гражданин прикрепил к банкомату неустановленный предмет и отошел в сторону»,— рассказали в ведомстве.

Утром 10 апреля поступил сигнал о срабатывании сигнализации в помещении с банкоматами. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что неизвестный прикрепил к устройству некий предмет и отошел в сторону.

В результате инцидента никто не пострадал, деньги из банкомата не были похищены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Николай Аксенов