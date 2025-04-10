Ставрополье вошло в тройку лидеров по срокам POS-кредитов

В феврале Ставропольский край вошел в тройку регионов России с наибольшим средним сроком POS-кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, средний срок товарного кредита в регионе составил 14,3 месяца, что на три месяца меньше показателя февраля 2024 года, следует из информации опубликованной НБКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

На Ставрополье общий объем выданных POS-кредитов в 2025 году сократился на 25% до 224,31 млн рублей, а количество оформленных кредитов уменьшилось на 23% до 3850.

«Начиная с лета прошлого года средний срок POS-кредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи. Во многом это обусловлено снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лидерами по продолжительности POS-кредитов среди 20 крупнейших регионов в этом сегменте стали Татарстан (14,5 месяца) и Кемеровская область (14,4 месяца). Самые короткие сроки кредитования зафиксированы в Москве (12,2 месяца) и Московской области (12,5 месяца).

В среднем по России срок POS-кредитов в феврале 2025 года достиг минимума за год — 13,3 месяца, сократившись на три месяца по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Николай Аксенов