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Коммерсантъ FM
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Пенсионные накопления за 2024 год получили 812 тыс. россиян

Соцфонд назвал число пенсионеров, которые получили единовременную выплату за прошлый год. Деньги получили 812 849 человек, передает «РИА Новости».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подать заявление на единовременную выплату могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Для обращения за единовременной выплатой страховой стаж человека должен быть не менее 15 лет. В октябре прошлого года максимально возможную выплату в 2025-м подняли до 412 тыс.

Минтруд уточнял, что пенсионные накопления могут быть назначены в двух видах. Пенсионер может обратиться за срочной выплатой, которая начинается ежемесячными равными платежами во время выбранного периода, либо в виде накопительной пенсии, выплачиваемой ежемесячно бессрочно. Около 98% граждан выбирают первый вариант, сообщали в министерстве.

Заявления на получение выплат принимаются в отделениях Социального фонда, негосударственных пенсионных фондов, а также через портал «Госуслуги» и МФЦ, напомнил в январе глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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