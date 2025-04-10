Пенсионные накопления за 2024 год получили 812 тыс. россиян

Соцфонд назвал число пенсионеров, которые получили единовременную выплату за прошлый год. Деньги получили 812 849 человек, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подать заявление на единовременную выплату могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Для обращения за единовременной выплатой страховой стаж человека должен быть не менее 15 лет. В октябре прошлого года максимально возможную выплату в 2025-м подняли до 412 тыс.

Минтруд уточнял, что пенсионные накопления могут быть назначены в двух видах. Пенсионер может обратиться за срочной выплатой, которая начинается ежемесячными равными платежами во время выбранного периода, либо в виде накопительной пенсии, выплачиваемой ежемесячно бессрочно. Около 98% граждан выбирают первый вариант, сообщали в министерстве.

Заявления на получение выплат принимаются в отделениях Социального фонда, негосударственных пенсионных фондов, а также через портал «Госуслуги» и МФЦ, напомнил в январе глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.