В Госдуме напомнили, как получить всю сумму пенсионных накоплений

Граждане, чьи пенсионные накопления не превышают 412 тыс. руб., могут получить их единовременно, сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Если сумма накоплений превышает указанную, выплаты будут производиться ежемесячно. Их размер рассчитывается индивидуально и зависит от общего объема накоплений и установленного периода выплат.

По словам депутата, в 2025 году ожидаемый период выплаты составит 270 месяцев (22,5 года). «Например, если ваши накопления составляют 500 тыс. руб., размер ежемесячной выплаты будет около 1852 руб., — как дополнение к основной пенсии»,— сказал господин Гаврилов в беседе с «РИА Новости».

Депутат напомнил, что заявления на получение выплат принимаются в отделениях Социального фонда, негосударственных пенсионных фондов, а также через портал «Госуслуги» и МФЦ. Он добавил, что в случае смерти пенсионера до полной выплаты накоплений, оставшиеся средства могут быть унаследованы его ближайшими родственниками.

В начале января стало известно о планах властей провести в России в течение 2026 и 2027 годов четыре индексации пенсионных выплат. В 2026 году повышение этих пособий запланировано на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».