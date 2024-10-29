Россияне смогут получить до 412 тыс. руб. пенсионных накоплений в 2025 году

В этом году россияне могут получить свои пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тыс. руб., сообщили «Известиям» в Минтруде. В 2025 году размер пенсионных накоплений, которые можно получить единоразово, увеличат на 17%, до 412 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение правительства о заморозке пенсионных накоплений действует с 2014 года. По сути, речь идет о временной приостановке формирования накопительной пенсии. В 2024 году методика расчета и назначения выплаты изменилась. До июля порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина, после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера. В следующем году прожиточный минимум вырастет на 15%.

Минтруд уточнил, что пенсионные накопления могут быть назначены в виде единовременной выплаты, либо в виде срочной выплаты (начисляется ежемесячными равными платежами во время выбранного периода), либо в виде накопительной пенсии (выплачивается ежемесячно бессрочно). По данным министерства, около 98% граждан выбирают первый вариант.

В 2025 году средняя пенсия по старости вырастет на 7,5%, до 24,1 тыс. руб. Минфин говорил, что средний размер страховой пенсии в следующем году тоже составит почти 24 тыс. руб. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции 2024 года. Минэкономики по итогам этого года ожидает инфляцию на уровне до 7,3%.

Подробности — в публикации «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».