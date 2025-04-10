В Черноземье 11 апреля будет без осадков, от -3°С до +10°С

В пятницу, 11 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода, температура будет варьироваться от -3°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде погода будет без осадков, ночью малооблачно, до 0°C. Днем — облачно, температура поднимется до +9°C.

В Воронеже ночью температура опустится до -1°C, будет малооблачно. Днем ожидается переменная облачность, до +10°C.

В Курске в течение суток прогнозируется облачная погода, температура будет варьироваться от 0°C ночью до +8°C днем.

В Липецке будет переменная облачность, ночью температура снизится до -2°C, днем поднимется до +10°C.

В Орле должно быть облачно, температура в темное время суток опустится до -1°C, днем — поднимется до +6°C.

В Тамбове ночью ожидается переменная облачность, -3°С. Днем будет малооблачно, до +11°С.

Ульяна Ларионова