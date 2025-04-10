WP: решение Трампа отложить пошлины шокировало сотрудников Белого дома

Решение президента США Дональда Трампа отложить введение масштабных пошлин на товары из более 75 стран стало неожиданным для представителей американской администрации. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, сотрудники Белого дома были убеждены, что американский президент собирается перестраивать мировую экономику, и оттого не поняли его нового шага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

Накануне, 9 апреля, господин Трамп заявил, что на 90 дней сохраняет пошлины в отношении более 75 стран на уровне базовых 10%. Он уточнил, что решение принято из-за обращений этих стран с просьбой о переговорах.

Как утверждает WP, сразу после поста Дональда Трампа в Truth Social его помощники созвали пресс-конференцию с министром финансов Скоттом Бессентом и официальным представителем Белого дома Кэролайн Левитт.

Некоторые детали нового плана президента остались не ясны для представителей администрации США. Например, они не понимали, входят ли в перечень стран с 10-процентными пошлинами Канада и Мексика. Позднее в Белом доме пояснили, что Канаду и Мексику дополнительные пошлины не затронут.

Перед принятием решения господин Трамп провел переговоры с конгрессменами-республиканцами и несколькими лидерами иностранных государств. Во время общения с журналистами 9 апреля американский лидер сообщил, что думал об изменении тарифного курса в течение нескольких дней и в итоге пошел на этот шаг «от чистого сердца».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Американцы разбираются с пошлинами».