Осужденному за сбыт наркотиков продюсеру из США утвердили приговор

Мосгорсуд решил не изменять приговор американскому продюсеру и музыканту Майклу Трэвису Лику. Без удовлетворения также осталась жалоба второго фигуранта дела — Вероники Грабанчук. Их обоих приговорили по ряду статей, связанных с оборотом наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

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«Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.

Майкла Трэвиса Лика арестовали летом 2023 года. Следствие установило, что с января по июнь того года осужденный приобретал у сообщника наркотики, после чего занимался их расфасовкой. Затем Вероника Грабанчук прятала пакеты в тайники-закладки. Так они четыре раза пытались сбыть свыше 40 г мефедрона. Обоих фигурантов приговорили в июле 2024 года: американцу дали 13 лет колонии строгого режима, а россиянке — 8 лет колонии общего режима.

Никита Черненко