Американский продюсер осужден в РФ на 13 лет по делу о сбыте наркотиков

Хамовнический районный суд Москвы приговорил гражданина США Лика Майкла Трэвиса к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в сбыте наркотиков. Проходящая по тому же делу Вероника Грабанчук приговорена к восьми годам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лик Майкл Трэвис (справа)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Лик Майкл Трэвис (справа)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Американец признан виновным по статьям, связанным с оборотом наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции в Telegram. Не уточняется, признали вину подсудимые или нет.

Трэвис Лик в прошлом был десантником вооруженных сил США. В последние годы — вокалист группы «Лови ночь». В разное время продюсировал российские группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». Живет в РФ с 2014 года. О его аресте стало известно летом 2023 года. Госдепартамент сообщал, что осведомлен о ситуации со свои гражданином.

Леонид Уварчев