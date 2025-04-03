Петербург обошел Москву по популярности наземного транспорта для поездок на работу

В Санкт-Петербурге наземным транспортом для поездок на работу пользуются 32% опрошенных жителей города, подземным — 25%. Пешком ходят только 11% респондентов. При этом в Москве метрополитен используют 28% горожан, а наземный транспорт — только 18%. На личном авто на работу добираются 13% опрошенных, а пешком — 23%. Таковы данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберАвто», которыми они поделились с «Ъ-СПб».

При этом в среднем по РФ наиболее популярным способом добраться до рабочего места остается наземный общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят 27% опрошенных. Второе место по популярности (23%) занимает личный автомобиль. 16% опрошенных ходят на работу пешком. Электрички менее популярны — ими добираются до работы 5% опрошенных. Альтернативные виды транспорта, такие как велосипеды и самокаты, выбирает лишь 1% респондентов. Столько же (1%) добираются на работу на такси или каршеринге.

Стоит отметить, что 32% респондентов заявили, что тратят на дорогу менее получаса. Для 43% опрошенных путь в один конец занимает от 30 минут до часа. 19% участников опроса добираются до работы от часа до двух, а для 5% работающих дорога превращается в настоящее испытание, занимая более двух часов в один конец.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первые три месяца 2025 года средний чек поездки на такси в Петербурге составил 630 рублей. По сравнению с аналогичным периодом показатель вырос на 9%.

Андрей Цедрик