Площадь пожара на полигоне ТКО Новороссийска уменьшилась до 200 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске за месяц борьбы с огнем уменьшилась с 2,5 тыс. до 200 кв. метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В локализации пожара задействовано 22 специалиста, 13 единиц техники. По данным на 10 апреля 2025 года, отсыпано свыше 77 тыс. куб. м грунта. Всего выполнено 5,7 тыс. рейсов.

Ранее, 8 апреля, территория тления на полигоне твердых коммунальных отходов сократилась до 300 кв. м. Спасатели продолжают тушить очаги возгорания.

Мусорный полигон на горе Щелба под Новороссийском загорелся 13 марта. Пожар удалось локализовать 18 марта, после чего площадь возгорания начала уменьшаться. Роспотребнадзор заверил, что концентрация вредных веществ в воздухе города не превышает допустимых норм.

Владелец полигона, расположенного на горе Щелба, объявил конкурс на реконструкцию объекта с начальной стоимостью контракта 1,1 млрд руб.

Нурий Бзасежев