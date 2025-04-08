Площадь пожара на полигоне ТКО Новороссийска сократилась до 300 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске за месяц борьбы с огнем уменьшилась с 2,5 тыс. до 300 кв. метров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

На месте работают 20 специалистов и 12 единиц техники. Для ликвидации пожара использовано более 75,7 тыс. куб. м грунта. Изначально огонь охватил участок в 2,5 тыс. кв. метров, к 3 апреля зону возгорания удалось уменьшить до 500 кв. м.

Роспотребнадзор заверил, что содержание вредных веществ в воздухе Новороссийска не превышает допустимых норм. Собственник полигона, расположенного на горе Щелба, объявил конкурс на реконструкцию объекта с начальной стоимостью контракта 1,1 млрд руб.

Нурий Бзасежев