Собственник горящей свалки в Новороссийске ищет подрядчика для ее реконструкции

Компания «Терра-Н», владеющая мусорным полигоном в Новороссийске, объявила тендер на его реконструкцию. Согласно данным портала «Госзакупки», стоимость работ оценивается в 1,1 млрд руб., обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Прием заявок открыт до 9 апреля, победитель будет определен 11 апреля. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит модернизировать действующий объект размещения отходов с увеличением его емкости. Завершение работ запланировано на конец 2025 года. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко оценивал затраты на рекультивацию свалки в 1 млрд руб.

Полигон на горе Щелба работает с 2013 года и является единственным официальным объектом размещения отходов для Новороссийска и Геленджика. В январе 2025 года его управление передано ППК «Российский экологический оператор».

Пожар на полигоне не удается ликвидировать с 13 марта. 18 марта огонь был локализован, но 26 марта произошел частичный сход грунта, вызвавший новые очаги тления. В ночь на 27 марта возгорание удалось вновь локализовать, на данный момент площадь пожара сократилась с 2,5 тыс. до 500 кв. м. Работы по ликвидации продолжаются.

Вячеслав Рыжков