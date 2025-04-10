В четырех регионах Черноземья прогнозируют заморозки до -5°С

Синоптики ввели оранжевый уровень погодной опасности в Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях в связи с прогнозируемыми заморозками. В них и в Орловской области также действует желтый уровень погодной опасности. Непогода не ожидается только в Липецкой области, следует из информации Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Тамбовской области заморозки прогнозируют с 18:00 10 апреля до 6:00 11 апреля, в Белгородской и Липецкой — с 21:00 10 апреля до 9:00 11 апреля, в Воронежской — с 18:00 10 апреля до 6:00 12 апреля. Температура в регионах опустится до -5°С, -3°С, -4°С и -5°С соответственно.

В Белгородской и Курской областях с 21:00 10 апреля до 9:00 11 апреля также ожидаются туман и гололедица. В тот же период они возможны и в Орловской области.

Заморозки в Черноземье обещают с 7 апреля. С того момента резкое понижение температуры не прогнозировали только в Липецкой области.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова