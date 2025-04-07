В четырех регионах Черноземья ожидаются заморозки до -6°С

В связи с прогнозируемыми заморозками в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях ввели оранжевый уровень погодной опасности. В Липецкой и Тамбовской областях объявили желтый уровень из-за усиления ветра. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В Белгородской и Курской областях заморозки ожидаются с 21:00 7 апреля до 9:00 9 апреля, в Воронежской — с 18:00 7 апреля до 6:00 9 апреля, в Орловской — с 21:00 8 апреля до 8:00 9 апреля. В первых трех регионах температура может опуститься до -5°С, в четвертом — до -6°С.

В Липецкой области ветер с порывами до 17 м/с прогнозируется с 6:00 8 апреля до 6:00 9 апреля. В Тамбовской области он усилится до 15–18 м/с 6:00 до 18:00 8 апреля. Также ветер скоростью до 20 м/с возможен в Воронежской области с 6:00 8 апреля до 18:00 9 апреля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

О последствиях майских заморозков 2024 года для АПК макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова