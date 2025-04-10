Пермский край и Королевства Саудовская Аравия и Бахрейн наладят сотрудничество в области ТЭК

Официальная делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным завершила участие в бизнес-миссии в Королевствах Саудовская Аравия (КСА) и Бахрейн, сообщает пресс-служба губернатора. Цель визита – продвижение предприятий топливно-энергетической отрасли региона за рубежом, поиск новых рынков сбыта, развитие промкооперации, а также сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров для промышленности.

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В состав делегации со стороны Пермского края вошли предприятия региона нефтегазовой и химической отраслей, а также ИТ-компании — «ИНГК-Промтех», «Уралпласт», Simpl Group и «Галилеоскай». Эти компании уже сотрудничают с партнерами из других стран и поставляют свою продукцию на мировые рынки.

В ходе визита участники делегации провели ряд рабочих встреч и переговоров. Делегация посетила Центр по развитию промышленности Королевства Саудовская Аравия. Состоялись переговоры с его генеральным директором Салехом Ас-Солами Также представители Прикамья ознакомились с работой Энергетического парка имени короля Салмана, а также презентовали потенциал Пермского края руководителям компании MASOG Khobar. Это предприятие является одной из крупнейших организаций в КСА, которая занимается в том числе оказанием услуг в области нефти, газа и трубопроводов.

Кроме того, состоялась встреча с заместителем министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль-Захрани.

Дмитрий Махонин акцентировал внимание, что Пермский край сегодня является одним из лидеров в стране в области энергетического машиностроения и топливно-энергетического комплекса. Предприятия региона обладают технологиями в области зеленой энергетики. Также Прикамье входит в число передовых производителей малотоннажной химии и других продуктов химической промышленности.

Помимо этого, в Прикамье развито машиностроение, двигателестроение, производятся зарядные станции для электромобилей – все это экспортируется в дружественные зарубежные страны.

В регионе развиты научно-технологические компетенции, которые позволяют работать в сфере геологии, повышать качество добычи и переработки полезных ископаемых и нефти, а также осуществлять добычу ресурсов как открытым, так и закрытым способом. В этой сфере большую работу ведет Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».

Стороны обсудили возможность сотрудничества в образовании. Губернатор Прикамья напомнил, что за прошедшую пятилетку в вузах региона прошли обучение более тысячи студентов из стран Персидского залива. Большинство из них закончили Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) по специальностям: нефтяное дело, химическая технология, инфокоммуникационные технологии и системы связи, экономика.

В ходе визита в Бахрейн состоялась рабочая встреча с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн господином Мохаммедом бен Мубараком бен Даина, генеральным директором Bapco Refining Доктором Абдулрахманом Джавахери и генеральным директором Bapco Upstream Иоганом Пленингером.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что благодаря сложившимся компетенциям Пермский край является ключевым регионом по поставке оборудования и технологий для ТЭК как на территории РФ, так и в зарубежные государства. Промышленные предприятия («ИНГК», «ЭЛКАМ» и другие) являются не только производителями оборудования, но и интеграторами технологий на тех или иных месторождениях.

По итогам визита стороны выразили готовность к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, экспорте, развитии промкооперации. Предполагается, что делегация Королевства Саудовская Аравия посетит Пермский край с ответным визитом.

На встрече делегации Пермского края с представителями Торгово-промышленной палаты Бахрейна были достигнуты договоренности о взаимодействии.

Отметим, что сегодня Пермский край является партнером более 100 стран. По итогам участия в международных форумах и бизнес-миссиях за три года объем экспортных контрактов пермских предприятий – участников кооперации составил порядка 38 млрд руб.