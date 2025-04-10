В Самарской области могут создать портово-логистический хаб с центром в Тольятти

В Самарской области может появиться портово-логистический хаб с центром в Тольятти. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Вопрос развития мультимодальных логистических центров обсудили на совещании, которое по поручению президента России Владимира Путина провел в Тольятти его помощник Николай Патрушев, прибывший в регион с официальным визитом. Самарская область отличается выгодным географическим положением и находится на пересечении международного транспортного коридора «Север — Юг».

Создание хаба «Самарский» позволит не только разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и крупные федеральные автотрассы, но и укрепить позиции региона как ключевого транспортного узла.

Андрей Сазонов