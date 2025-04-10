В Самарскую область с рабочим визитом прибыл Николай Патрушев

В Самарской области сегодня, 10 апреля, с рабочим визитом находится помощник президента России Николай Патрушев. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с губернатором и полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым Николай Патрушев посетил площадку «Порта Тольятти».

«Это ключевой транспортный узел, один из трех портов Самарской области, способных обслуживать суда класса река-море»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже прошло совещание по вопросам развития мультимодальных логистических центров. Как отметил Вячеслав Федорищев, в фокусе внимания — возможность реализации стратегически важного проекта создания портово-логистического хаба в Самарской области, что даст новые возможности для бизнеса и экономики всего Поволжья.

Патрушев Николай Платонович родился 11 июля 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института (ныне — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет). В 1975-м прошел высшие курсы КГБ СССР в Минске (Белоруссия), затем повышал квалификацию в Высшей школе КГБ СССР имени Дзержинского в Москве (ныне — Академия ФСБ России). С 12 мая 2008 года по 12 мая 2024 года занимал пост секретаря Совета безопасности России. С февраля 2015 года также входит в состав Военно-промышленной комиссии России.