Китай ограничит импорт американских фильмов из-за пошлин

Национальное управление по делам кинематографии Китая (CFA) начнет «умеренно сокращать» число импортируемых американских фильмов. Такое решение стало ответом на повышение пошлин до 125% на китайские товары в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Dalziel / AP Фото: Elizabeth Dalziel / AP

В сообщении CFA отмечается, что действия американской администрации «еще больше снизят благосклонность внутренней аудитории к американским фильмам». В управлении пообещали «предоставить прекрасные фильмы из большего количества стран мира, чтобы удовлетворить спрос рынка».

С 1994 года Китай импортирует 10 американских фильмов в год. По данным S&P Global Market Intelligence Kagan, студия в США получает из Китая только 10% от общемировых сборов от одного фильма. При этом на долю фильмов, созданных местными студиями, приходится 80% от общего объема сборов.