Уместное самоуправление

По данным «Ъ-Урал», отказаться от двухуровневой модели местного самоуправления (МСУ) планируют Тюменская область и ЯНАО, а ХМАО выступает за ее сохранение. 20 марта президент России Владимир Путин подписал закон о МСУ, который предусматривает выбор регионам модели из одного или двух уровней. Субъекты РФ должны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным до 2027 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал ключевой задачей на 2025 год переход региона на одноуровневую систему МСУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал ключевой задачей на 2025 год переход региона на одноуровневую систему МСУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников.

В итоговой версии закон подразумевает возможность регионов выбирать между одноуровневой и двухуровневой системой МСУ.

Двухуровневая система предполагает наличие нижнего, первого уровня (сельские и городские поселения, а также внутригородские районы городского округа) и верхнего, второго уровня (муниципальные районы и городские округа с внутригородским делением). В случае введения одноуровневой системы самоуправления подразумевается упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений.

Ямало-Ненецкий автономный округ — один из первых регионов, который уже совершил переход на одноуровневую систему власти. Заместитель председателя законодательного собрания ЯНАО Наталия Фиголь («Единая Россия») пояснила, что эта система должна обеспечить «более справедливое распределение бюджета между всеми населенными пунктами и сэкономить средства на выборах». Госпожа Фиголь добавила, что доступность государственных и муниципальных услуг населению обеспечивает цифровизация.

В ЯНАО семь районов (они же муниципальные округа): Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский. В марте произошло объединение Приуральского района с городом Лабытнанги, он стал административным центром района. В состав региона входит шесть городских и 36 сельских поселений, на Ямале живет чуть более 500 тыс. человек.

Тюменская область запланировала упразднение первого уровня системы МСУ. Губернатор Александр Моор в декабре заявил, что переход региона на одноуровневую систему местного самоуправления — одна из ключевых задач на 2025 год. «Неоспоримые преимущества — экономия бюджетных средств, повышение инвестиционной привлекательности, а главное — более оперативное реагирование на запросы и нужды людей»,— написал он в своем Telegram-канале. Господин Моор добавил, что одноуровневая система в Заводоуковском и Голышмановском округах показала себя более эффективно, чем двухуровневая.

В Тюменской области четыре городских округа (Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск) и 20 муниципальных районов. Осенью 2024 года Голышмановский и Заводоуковский округа лишили статуса городских округов по требованию федерального законодательства, они стали муниципальными. В регионе почти 300 сельских поселений, население юга Тюменской области — 1,6 млн человек.

В думе Ханты-Мансийского автономного округа считают нецелесообразным ликвидацию сельсоветов.

«Регионов очень много, причесать всю страну под одну гребенку будет очень сложно. Что касается ликвидации дум сельских поселений — я бы с этим не спешил»,— сказал в феврале на заседании регионального парламента спикер думы ХМАО Борис Хохряков («Единая Россия»).

Он отметил, что должно существовать промежуточное звено между жителями труднодоступных населенных пунктов и главой всего района. Глава фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП) Михаил Сердюк согласен, что сельсоветы надо сохранить.

«Условный DeepSeek (нейросеть.— "Ъ-Урал") никогда не заменит бабушке в деревне общение с председателем. Да и быстро среагировать на "неожиданный" снегопад может только человек на месте»,— пояснил он.

В ХМАО девять муниципальных районов и 12 муниципальных городских округов, более 80 сельских и городских поселений, 194 населенных пункта. Численность населения региона — 1,7 млн человек.

Политолог Алексей Швайгерт считает, что в Ханты-Мансийском автономном округе есть факторы, которые говорят о возможности сохранения двухуровневой системы самоуправления — это неоднородная территория и достаточная финансовая обеспеченность региона.

Анна Капустина