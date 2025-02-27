Председатель югорской думы Борис Хохряков поддержал сохранение сельсоветов

Спикер думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Борис Хохряков высказался о реформе МСУ, прошедшей второе чтение в Государственной думе РФ. Он поддержал идею передачи решения об этом на региональный уровень и высказался в поддержку сохранения сельских законодательных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Хохряков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Борис Хохряков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Регионов очень много, и причесать всю страну под одну гребенку будет очень сложно. Что касается ликвидации дум сельских поселений — я бы с этим не спешил»,— сказал господин Хохряков. По его словам, должно существовать промежуточное звено между труднодоступным населением и главой всего района.

Законопроект о реформе местного самоуправления был разработан главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»). 17 февраля думский комитет рекомендовал проект к принятию во втором чтении после того, как группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным внесла поправки, дающие регионам право самостоятельно выбирать модель МСУ.

Анна Капустина