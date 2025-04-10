«Бульдоги» рвутся в дело

Российские банки теряют рынок инвестиций после ухода западных «китов». Так инвесторы называют крупнейших игроков. Речь идет о сделках по слиянию и поглощению компаний. Как отмечают участники рынка, вместо крупных банков — прямых конкурентов ушедших компаний — на первый план вышли «бульдоги», то есть небольшие инвестиционные компании, которые ведут относительно агрессивную игру. Среди причин эксперты выделяют недостаток мотивации у «китов» и их инертность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом сами так называемые бульдоги — чаще всего бывшие сотрудники ушедших западных компаний, отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Четыре года назад на рынке слияния и поглощения превалировали инвестиционные консультанты либо участники, а не резиденты. После начала специальной военной операции усилилось санкционное давление, сузился перечень потенциальных инвесторов, но и склонность к слияниям и поглощениям тоже менялась достаточно серьезно.

Те сервисные структуры внутри крупнейших банковских разделений тоже во многом видоизменились. И, естественно, на авансцену вышли новые участники. Это сервисные структуры, которые специализируются только на инвестиционном консультировании в части сделок слияния и поглощения. У кого-то это частичный масштаб работы, у кого-то полный цикл, но, действительно, они вышли неслучайно. Они наполнены преимущественно сотрудниками бывших инвестбанковских подразделений, и, в общем-то, кадровый костяк остался прежним».

Рост числа сделок по слиянию и поглощению компаний с инвестиционными фондами — тренд 2024 года, говорится в отчете рейтингового агентства AK&M. Общая сумма таких операций за прошлый год — свыше $7 млрд, что превышает 10% рынка. При этом средняя стоимость сделки за вычетом крупнейших составляет свыше $1 млрд. По сравнению с 2023-м она снизилась на 7%, до $58,5 млн.

Учитывая динамику рынка, число таких операций с участием инвестфондов будет только расти, отмечает заместитель гендиректора брокерской компании «Финам» Дмитрий Леснов: «Тренд на сделки слияния и поглощения с 2022 года сильно изменился. Если в 2021 году количество сделок на российском рынке составляло порядка 1 тыс. штук за год, то в 2024-м это всего пара сотен. То есть количество сделок упало в несколько раз, и, конечно же, их характер сильно поменялся.

Раньше были частые сделки с крупным капиталом, большими компаниями, объемами, и как раз вот в этих сделках и подключались серьезные инвестбанки, которые специализируются на таких сделках. Сейчас средняя сделка упала достаточно сильно. И понятно, что для крупных мелкие неинтересны. На этом фоне активизировались средние и совсем небольшие компании, которые проводят консалтинг, помогают в сделках слияния и поглощения. Для них, конечно, этот средний чек приемлем. Поэтому действительно такая тенденция сейчас наблюдается.

Какое будущее ожидает рынок? Тенденция последних нескольких лет — это все-таки выход иностранного бизнеса из российской экономики. Многие из них продают активы по достаточно скромным оценкам. И это, конечно же, говорит о том, что рынок все еще жив, и количество сделок в ближайшее время будет возрастать, потому что освобождаются свободные ниши, уходят иностранные организации. И российские компании выкупают этот бизнес, укрупняют свои предприятия, используют так называемый эффект масштаба для того, чтобы сократить издержки, сделать свое производство более экономически выгодным и увеличить прибыль. То есть мы ожидаем, что этот тренд в ближайшее время начнет нарастать, и количество сделок с каждым годом, и их средний чек будут увеличиваться».

В марте 2024 года правительство утвердило перечень экономически значимых организаций, для которых предусмотрена процедура «переезда». Речь идет о приостановлении корпоративной деятельности иностранными холдингами. По данным участников рынка, через такую процедуру уже прошли компании «Азбука вкуса», X5, «Русагро» и «Акрон».

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Андрей Дубков