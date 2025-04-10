В 2025 году в Сочи обновят ряд общественных пространств за счет курортного сбора

В 2025 году в Сочи в рамках программы по улучшению туристической инфраструктуры будет реализован ряд проектов, направленных на благоустройство общественных пространств. Как сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в Хостинском районе города проведут работы по благоустройству территории на улице Чекменева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Лазаревском районе обновят сквер «Тюльпановое дерево». Кроме того, на пляжах курорта специалисты установят системы видеонаблюдения для повышения уровня безопасности.

Масштабные работы запланированы и в других муниципалитетах Краснодарского края. В Новороссийске системой камер оснастят сразу пять пляжных зон — «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», «Кристалл 1» и «Кристалл 2». В Анапе будет обустроен сквер имени Гудовича, а также установлены малые архитектурные формы в общественных местах. В Ейске обновят аллею по улице Карла Маркса, дополнительно появятся световые конструкции и детские площадки.

В Туапсе установят маятниковые качели «Жемчужина», а в Горячем Ключе появятся новые малые формы для отдыха — «Качеля» и уличный шахматный комплект. Благоустройство затронет также ряд населенных пунктов края: в станице Должанская, ауле Агуй-Шапсуг, селах Криница и Дивноморское, а также в поселке Псебай будут обновлены парки, набережные и прогулочные зоны.

По данным регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, за 2024 год объем поступлений от курортного сбора в Краснодарском крае составил 813 млн руб., что на 10,5% превышает показатель предыдущего года. С момента начала действия механизма в 2018 году совокупный объем собранных средств достиг 2,8 млрд руб.

Мария Удовик