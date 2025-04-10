Школьник пострадал в ДТП с Mercedes на Орлово-Денисовском проспекте

Около шести вечера 9 апреля 58-летняя водитель Mercedes GLC, двигаясь от Орлово-Денисовского проспекта в направлении Дорогу на Каменку, неправильно выбрала дистанцию столкнулась с автомобилем Nissan Tiida, за рулем которого находился 39-летний водитель, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадал 9-летний ребенок, находившийся в японской иномарке. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два подростка пострадали в ДТП с кроссовым мотоциклом в поселке имени Свердлова. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов