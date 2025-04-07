Два человека пострадали в ДТП с кроссовым мотоциклом в Ленобласти

Ночью 6 апреля в поселке имени Свердлова у дома 21 по улице Щербинка 16-летний подросток за рулем кроссового мотоцикла JHL не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате происшествия пострадал и мотоциклист, и его 16-летний пассажир. Обоих доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Volkswagen Tuareg после столкновения с другим автомобилем сбил двух девушек на Институтском проспекте в Петербурге.

Андрей Маркелов