Туск: поляков больше не должна разделять смоленская катастрофа

Премьер-министр Польши Дональд Туск в годовщину катастрофы Ту-154 в Смоленске призвал восстановить общность и уважение друг к другу. Он сказал, что погибшие — 96 человек, которые были на борту, включая президента страны Леха Качиньского,— ждут такой дани памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна разделять нас... Пусть они покоятся с миром»,— написал господин Туск в соцсети X.

Авиалайнер разбился 15 лет назад, 10 апреля 2010 года. Кроме господина Качиньского погибла его жена, многие члены высшего военного командования страны и другие видные представители Польши. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю годовщины Катынского расстрела.

МАК и первоначальная польская комиссия установили, что крушение произошло из-за ошибок экипажа, который решил посадить самолет в сложных погодных условиях. В 2023 году польские власти официально отказались от версии о том, что Россия как-либо причастна к произошедшему. В 2024-м генпрокуратура Польши заявила, что экспертиза не нашла подтверждений тому, что на борту самолета произошел взрыв.

История получила продолжение 1 апреля 2025 года. Польская прокуратура выдвинула обвинения против 43 российских экспертов. Россиян подозревают в том, что они с нарушениями составляли протоколы вскрытий погибших. Экспертов могут объявить в международный розыск.