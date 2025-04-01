Польша обвинила 43 российских эксперта по делу о смоленской катастрофе

Польская прокуратура выдвинула новые обвинения против 43 российских экспертов, участвовавших в расследовании смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщил агентству PAP председатель следственной группы №1 Кшиштоф Шварц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российских специалистов подозревают в нарушениях при составлении протоколов вскрытий погибших, хотя конкретные претензии не раскрываются. Они могут быть объявлены в международный розыск. «Я думаю, что мы будем ходатайствовать перед судом об аресте, который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск»,— заявил господин Шварц.

Трагедия произошла 10 апреля 2010 года, когда Ту-154 с 96 людьми на борту разбился при заходе на посадку в смоленском аэропорту. В тот момент в числе пассажиров находился президент Польши Лех Качиньский, его супруга, известные польские политики и высшее военное командование.

МАК и первоначальная польская комиссия установили, что катастрофа произошла из-за ошибок экипажа, решившего садиться в сложных метеоусловиях. Российская сторона предоставила полные данные бортовых самописцев. В 2023 году польские власти официально отказались от версии о российской причастности к катастрофе. А в 2024 году генпрокуратура Польши сообщила, что проведенные экспертизы не подтвердили версию взрыва на борту.