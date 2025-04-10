Сочи вошел в число лидеров по раннему бронированию туров на майские праздники

Сочи стал одним из самых востребованных направлений среди российских туристов в преддверии майских праздников. Курорт уступил по числу ранних бронирований лишь Санкт-Петербургу и Москве, обойдя при этом Крым и другие внутренние направления, фиксируют аналитики сервиса Ozon Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Тем не менее полуостров сохраняет устойчивый туристический интерес, особенно со стороны тех, кто планирует поездки железнодорожным транспортом.

В целом по России спрос на внутренние авиаперелеты на майские праздники вырос более чем на 75%, при этом средний чек на билеты увеличился на 10%. По данным сервиса, Санкт-Петербург зафиксировал резкий рост спроса — почти вдвое — на фоне снижения средней стоимости размещения в отелях на 2%. Москва показала рост цен на гостиницы на 3% при сохранении высокого уровня спроса.

Среди зарубежных направлений интерес сохраняется к Турции, Армении и Азербайджану. Существенный прирост ранних бронирований также зафиксирован в Ташкент, Минск, Бангкок, Самарканд и Осаку. Однако, несмотря на активность на международных маршрутах, внутрироссийские направления остаются приоритетными: доля зарубежных перелетов стабильно не превышает 20% от общего числа бронирований.

Также Сочи стал наиболее доступным направлением для отдыха у моря во второй половине апреля. Несмотря на высокий поток туристов и полные отели, недельный тур на двоих с перелетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле стоит от 46 до 88 тыс. руб.

Курорты Крыма также пользуются популярностью для весеннего отдыха, но общая стоимость поездки здесь выше из-за расходов на железнодорожный проезд. Проживание в крымских отелях сопоставимо с сочинскими — около 50 тыс. руб., однако на дорогу для двоих потребуется не менее 28 тыс. руб. В итоге общая стоимость поездки составит примерно 78 тыс. руб.

Мария Удовик