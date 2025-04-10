Сочи обошел Крым по доступности весенних туров

Сочи оказался лидером по доступности отдыха у моря во второй половине апреля. По данным пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), несмотря на высокий туристический поток и заполняемость отелей, недельный тур на двоих с перелетом из Москвы и размещением в четырехзвездочном отеле обойдется от 46 до 88 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочи Парк Отель Фото: Сочи Парк Отель

В число популярных для весеннего отдыха направлений входят также курорты Крыма, однако с учетом затрат на железнодорожный проезд стоимость недельного тура здесь выше. По расчетам, размещение в крымских отелях сопоставимо с сочинскими — около 50 тыс. руб., однако дополнительно требуется не менее 28 тыс. руб. на дорогу для двоих. В результате суммарная стоимость поездки составляет порядка 78 тыс. руб.

На фоне Сочи и Крыма курорты Дагестана и Калининграда занимают промежуточные позиции. Неделя в Дербенте или Каспийске обойдется от 62 тыс. до 95 тыс. руб., в Калининградской области — от 77 тыс. до 108 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на майские праздники курорт ожидает не менее 350 тыс. туристов, а загрузка средств размещения может достигнуть 90%. Несмотря на это, во второй половине апреля курорт предлагает широкий выбор туров по умеренным ценам, что и определяет его лидерство среди приморских направлений на старте весеннего сезона.

Мария Удовик