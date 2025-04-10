НПС «Кропоткинская» планируют запустить в конце мая после атаки БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует до конца мая 2025 года завершить восстановление нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», пострадавшей от атаки БПЛА в феврале. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

В ходе визита генеральный директор КТК Николай Горбань проверил ход восстановительных работ. Во время совещания с подрядчиками и оперативным персоналом обсуждались детали ремонта и замена иностранного оборудования на отечественное.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 17 февраля нефтеперекачивающая станция консорциума подверглась нападению семи беспилотников самолетного типа. Дроны были оснащены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

В результате атаки повреждения получили крыша станции, распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельная инфраструктура, резервуар с водой, трансформаторы, фильтры и система пожаротушения. Объект вывели из эксплуатации, а транспортировку нефти по магистрали «Тенгиз — Новороссийск» перевели на аварийную схему через байпас.

По первоначальным оценкам КТК, восстановление станции могло занять до двух месяцев, что могло привести к сокращению объема прокачки нефти из Казахстана на 30%. В 2024 году консорциум транспортировал 63 млн т топлива, из которых 74% пришлось на американских и европейских грузоотправителей. Доля компании Chevron составила 26,8 млн т, что равняется примерно 20% мировой добычи.

Анна Гречко