В Ставропольском крае расследуют дело прикурившего от Вечного огня

В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Уголовное дело возбуждено по материалам ОВД ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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По данным следствия, вечером 1 апреля 2025 года подозреваемый, «находясь у обелиска "Вечная слава" в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» в Невинномысске, «прикурил сигарету от Вечного огня». Следствие полагает, что своими действиями мужчина «осквернил символ воинской славы России» и оскорбил память защитников Отечества.

В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, просмотрены видео с камер наружного видеонаблюдения, взяты показания на месте преступления и назначена культурологическая судебная экспертиза.

Александра Ларинцева, Пятигорск