В южных городах 31 мая стартует «Зеленый марафон»
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, «Сириус» и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму примут благотворительный бесплатный забег «Зеленый марафон», проводимый Сбером. Всего мероприятие объединит 60 городов, следует из предоставленных компанией данных. Регистрация открыта до середины мая.
Фото: ПАО Сбербанк
Как сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, в преддверии Дня защиты детей забег традиционно собирает по всей стране сотни тысяч человек. Наиболее популярной у южан остается дистанция 4,2 км, однако участники любого возраста могут выбрать комфортный формат в их городе или населенном пункте.