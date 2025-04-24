В южных городах 31 мая стартует «Зеленый марафон»

Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, «Сириус» и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму примут благотворительный бесплатный забег «Зеленый марафон», проводимый Сбером. Всего мероприятие объединит 60 городов, следует из предоставленных компанией данных. Регистрация открыта до середины мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО Сбербанк Фото: ПАО Сбербанк

Как сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, в преддверии Дня защиты детей забег традиционно собирает по всей стране сотни тысяч человек. Наиболее популярной у южан остается дистанция 4,2 км, однако участники любого возраста могут выбрать комфортный формат в их городе или населенном пункте.