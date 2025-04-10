«Нижфарм» сообщил о кадровых изменениях после передачи в управление

Компания «Нижфарм» прокомментировала смену гендиректора после передачи бизнеса во временное управление. В компании рассказали, что на должность генерального директора вступил Дмитрий Исаченко. Информация об этом ранее появилась в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги «Нижфарм» и Stada. Фотография сделана в 2017 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Флаги «Нижфарм» и Stada. Фотография сделана в 2017 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прежний гендиректор фармпроизводителя Оксана Позднякова перешла на пост генерального менеджера. Она будет отвечать за обеспечение бесперебойного производства и поставок лекарств. За ней останется операционное управление бизнесом компании.

«Группа компаний "Нижфарм" продолжает работать на российском фармацевтическом рынке и выполнять все обязательства перед пациентами, сотрудниками, партнерами и поставщиками»,— говорится в сообщении компании.

Кадровые изменения в «Нижфарме» произошли после того, как президент России Владимир Путин своим указом передал 100% акций компании во временное управление ООО «Фармирус». Ранее они были на балансе люксембургской Nidda Lynx.

По данным из базы СПАРК, Дмитрий Исаченко — директор строительной компании «Байкал сити» из Бурятии. В начале 2025 года господин Исаченко также был назначен председателем ликвидационной комиссии Фонда содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

До ноября 2023 года «Нижфарм» был дочерней структурой немецкой Stada. Новый временный управляющий бизнесом компания «Фармирус» создана в 2020 году Анной Залогиной. По информации из открытых источников, госпожа Залогина долгое время работала в структурах «Р-Фарм».

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарство от иностранного контроля».

Виктория Колганова