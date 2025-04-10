«Калашников» отгрузил 100% автоматов АК-12 на экспорт в первом квартале года

АО «Концерн “Калашников”» отгрузил 100% автоматов АК-12 и других изделий, включая снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) и автоматы АК-104 на экспорт в первом квартале года, сообщила пресс-служба оружейного предприятия. Также выполнены поставки специальных автомобилей «Стена» и нового управляемого боеприпаса УБ «КУБ».

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В дивизионе спецтехники полностью исполнен квартальный план по высокоточному оборудованию. Гражданское стрелковое оружие, включая карабины «Сайга» и «Тигр», было поставлено в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт. Растет интерес к учебным макетам АК-74М и АК-12.

Ранее, концерн «Калашников» подготовил к отправке вторую партию специальных автомобилей (АС) «Стена», предназначенных в том числе для защиты полицейских и росгвардейцев при массовых беспорядках. АС поставляются малыми сериями по контракту, заключенному в 2023-м, в течение двух лет.