В Татарстане до 11 мая запретили разводить костры и жарить шашлыки на природе

С 14 апреля по 11 мая жителям Татарстана будет запрещено разводить костры на природе и готовить в мангалах рядом с лесными участками. Постановление о введении особого противопожарного режима подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане до 11 мая запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Татарстане до 11 мая запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, будет запрещено запускать фейерверки, взрывать петарды, а также сжигать мусор и поджигать сухую траву.

Предыдущий особый противопожарный режим в Татарстане вводился с 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Дарья Сайфиева